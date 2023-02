AQUILANI, Bravi viola, difendiamo Coppa. Kayode..

Al termine della partita che ha visto la Fiorentina Primavera battere l'Atalanta e conquistare la semifinale di Coppa Italia, ha così commentato in sala stampa il tecnico Alberto Aquilani: "Era una squadra difficile da affrontare nonostante la sua classifica, i ragazzi sono stati bravi nonostante condizioni avverse come il campo e il freddo ed hanno fatto cose buone per poi difendere quando c'era da difendere il risultato".

La continuità? "Noi pensiamo gara per gara. La Juve già dimenticata, così come la gara di oggi e pensiamo subito all'Udinese, ci sono obiettivi a lunga distanza ma c'è anche la partita con i friulani appunto e i ragazzi lo stanno capendo dando grandi soddisfazioni"

Obiettivi sui quali punta? "La Supercoppa l'abbiamo vinta, in Coppa Italia siamo in semifinale e poi c'è il campionato dove vogliamo far bene e più punti possibili giocando il nostro calcio e far crescere i giocatori. Gli obiettivi sono sempre gli stessi ed è ovvio che scendiamo in campo per vincere oltre alla crescita al di fuori del risultato, in ogni allenamento devono mettere dentro qualcosa".

Dai singoli la crescita della squadra? "Se crescono i singoli cresce anche il gruppo ovviamente e questo è un gioco di squadra che determina i risultati e porta a vincere i trofei, c'è bisogno di tutti e chi lo capisce è un valore aggiunto. Bisogna lavorare e giocare partita per partita e qui c'è l'opportunità di proteggere una coppa che è nostra da 4 anni e bisogna fare partite fatte bene e allenarsi bene"

Atalanta diversa che vinse in campionato? "In campionato fu una gara incredibile, con 6-7 giocatori nuovi per noi che fecero una grande partita. Raggiungere il pareggio nel finale e poi perdere fu una bella botta però fa parte della crescita e di capire che la gara non finisce mai"

Kayode può fare percorso di Pierozzi? Hanno analogie per ruolo e struttura, Kayode è cresciuto in maniera esponenziale perché vuole ascoltare, migliorarsi e non vuole sentirsi arrivato per una panchina in serie A. Ha una strada davanti a sé se continua a lavorare con questa attitudine".

Puntare al campionato? "Ci proviamo come abbiamo sempre fatto. Se i ragazzi continueranno con questo atteggiamento ci proveranno e possiamo divertirci quest'anno".