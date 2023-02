AG. KRASTEV A FV, Viola ci credono. Ma tanti club...

Dimo Krastev, difensore centrale che ormai da anni gioca nella primavera della Fiorentina allenata da mister Aquilani. Per parlare della sua stagione e della recente vittoria della Supercoppa Primavera, Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva il suo agente, Plamen Peychev.

Peychev, ci sono squadre interessate al suo assistito?

"Ci sono state diverse squadre interessate a Krastev, non nascondo che tra queste c'è anche un club di Serie A che è fortemente interessato. La Fiorentina in ogni caso crede nel giocatore e siamo rimasti d'accordo che fino a quest'estate Dimo rimarrà a Firenze. Dopo valuteremo. Si allena spesso con la prima squadra e speriamo che arrivi anche il suo momento per debuttare con i grandi"

Col contratto in scadenza 2024, state pensando al rinnovo?

"Al contratto non ci pensiamo adesso, anche perché abbiamo prolungato il contratto un anno e mezzo fa. Il ragazzo è concentrato solo a far bene e a crescere"

Dove pensa che possa arrivare la Fiorentina in questa stagione? E nei prossimi anni?

"La Fiorentina è una squadra che in questa stagione può ancora e deve lottare per l'Europa. È una squadra costruita bene e con un ottimo allenatore. Sono sicuro che faranno un grande finale di stagione. Nei prossimi anni vedo una Fiorentina che lotterà per un posto in Champions. Società seria, una piazza meravigliosa e una città stupenda che sta costruendo il futuro. Sarà tra le prime 4 nei prossimi anni."

Come si trova con Aquilani?

"Con Aquilani faccio fatica a descrivere come si trova, il campo parla da solo. Lo ha fatto debuttare sotto età nella prima finale contro il Verona e ha vinto 5 Coppe insieme a lui in questi 3 anni. Per lui è un allenatore speciale e hanno un ottimo rapporto"

Che sensazione è vincere nuovamente un trofeo?

"Sono ben 6 finali in cui ha giocato sempre da titolare e 5 le coppe vinte, è una sensazione indescrivibile"