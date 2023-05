ZUBERBUHLER, Cabral faticherà stasera a Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Pascal Zuberbuhler, ex portiere del Basilea, ha parlato così a Blue News del centravanti della Fiorentina, anche lui ex Basilea, Arthur Cabral, che stasera giocherà di nuovo in quello che è stato il suo stadio: "Non penso che riuscirà a offrire una buona prestazione davanti al suo ex pubblico. Anche all'andata non ha giocato una grande partita, nonostante abbia segnato il gol del momentaneo vantaggio. Soprattutto nella ripresa non ha offerto una grande prestazione, risultando poco presente in fase offensiva".