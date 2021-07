ZIDANE, Vecchia maglia venduta per 100 mila dollari

(ANSA) - NEW YORK, 18 LUG - Una delle maglie confezionate a Zinedine Zidane per la finale dei Mondiali di calcio del 1998 è stata venduta per oltre 100.000 dollari a Los Angeles. Lo ha comunicato Julien's Auctions. Nonostante la maglia sia stata autenticata da Fifa e Adidas, la casa d'aste non ha saputo dire se fosse stata indossata o meno dal fantasista francese durante la partita vinta dalla Francia per 3-0 contro il Brasile. Nell'ottobre 2018 una società d'aste parigina, Coutau-Bégarie, dovette ritirare una maglia presentata come indossata da Zidane durante la finale a pochi giorni dalla vendita, per dubbi sulla sua autenticità. Il modello venduto ieri è stato battuto per 108.800 dollari da Julien's Auctions, che lo ha stimato tra 80.000 e 120.000 dollari. Non era il pezzo più costoso della collezione. Per questa vendita, avvenuta questo fine settimana a Beverly Hills e online, Julien's Auctions aveva stimato tra 400.000 e 600.000 il valore di una vecchissima maglia della stella del basket LeBron James, che indossava quando era apparso per la prima volta in prima pagina sulla rivista Sports Illustrated nel 2002, quando era ancora al liceo: alla fine è stata venduta per 512.000 dollari. (ANSA).