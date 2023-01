ZAPPACOSTA, Lesione di 1º grado al bicipite femorale

Brutte notizie per l'Atalanta che riguardano Davide Zappacosta, uscito infortunio nell'ultima sfida contro la Salernitana. L'esterno italiano, in passato seguito anche dalla Fiorentina, ha rimediato una lesione di 1º grado al bicipite femorale sinistro. Questo il comunicato dell'Atalanta: "Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 gennaio, Davide Zappacosta è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".