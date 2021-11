VIVIANO, Futuro Vlahovic? Firenze è città d'arte...

L'ex portiere della Fiorentina e gran tifoso viola Emiliano Viviano ha parlato a Stadio Aperto del momento della squadra di Italiano. Queste le dichiarazioni dell'attuale numero uno del Karagumruk: "Contro la Juventus la Fiorentina ha fatto una buona partita, poi rivedendo le azioni dico che il rigore per i viola non c'era, ma sull'espulsione ho qualche dubbio in più. L'importante è la consapevolezza con cui sei andato a giocare in quel campo".

Il bilancio è positivo?

"A me fa piacere come sono stati fatti questi 18 punti. Giocando contro tutti e con identità, nonostante qualche problematica come la polemica in atto contro il miglior giocatore della squadra. Ora c'è da confermarsi, magari completando la rosa a gennaio perché qualcosina manca. Da tifoso però sono contento".

Come ricostruire il rigore che Vlahovic non ha voluto tirare con il Cagliari?

"Io ho letto che Biraghi abbia chiesto di calciare lui... Però dico che una cosa delle più intelligenti che può fare un calciatore è, prendendo l'esempio di Doncic nella finale delle Olimpiadi, è sapere quand'è il momento di tirare e quando passarla. Se non se la sentiva era la scelta migliore".

Come va a finire?

"Sinceramente non riesco a capire perché non abbia rinnovato, non parlo da tifoso. Penso sarebbe andato via lo stesso... Ora la Fiorentina deve monetizzare, è la cosa migliore per tutti. L'importante è che la gente stia vicina alla squadra, perché in fondo 'Firenze città d'arte...'. Vlahovic mi sembra un ragazzo a posto, ma al tifoso della Fiorentina interessa che giochino in undici con la maglia viola".