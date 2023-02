VIOLA, Ecco la lista ufficiale dei 25+1 fino a giugno

Attraverso i suoi social, la Fiorentina ha ufficializzato quella che sarà la rosa della prima squadra a disposizione di Vincenzo Italiano per la seconda parte di stagione. Presenti i due nuovi acquisti Sirigu e Brekalo, così come (ovviamente) Amrabat, nonostante le polemiche delle ultime ore. Out invece Sabiri, che pur essendo un giocatore di proprietà viola è rimasto in prestito fino a giugno alla Samp. La lista pubblicata dal club consta di 26 elementi che di fatto saranno i componenti dell'elenco dei 25 che sarà consegnato a Serie A e Uefa per i prossimi impegni (l'unico escluso dal primo elenco, ma perché rientra nel gruppo degli Under-22, è Alessandro Bianco). Ecco i post:

Portieri

Terracciano

Sirigu

Cerofolini

Difensori

Venuti

Milenkovic

Martinez Quarta

Igor

Dodo

Ranieri

Biraghi

Terzic

Centrocampisti

Amrabat

Mandragora

Castrovilli

Bonaventura

Duncan

Barak

Bianco

Attaccanti

Saponara

Brekalo

Sottil

Gonzalez

Kouame

Ikoné

Jovic

Cabral