VIDEO, Venuti versione chef negli auguri del Team Raiola

© foto di Federico De Luca

Nel giorno del compleanno di Lorenzo Venuti, l'account social dell'agenzia che ne gestisce le prestazioni (@TeamRaiola) ha pubblicato un video in cui il terzino della Fiorentina si diletta in cucina nella preparazione di un piatto di pasta con pesto di zucchine e mandorle da vero chef, scrivendo: "Umile. Disponibile. Curioso. Intelligente. Appassionato. Gli ingredienti di un ragazzo straordinario, in campo e fuori, che oggi compie gli anni!". Questo il video per gli auguri al classe '95: