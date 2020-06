INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SETTORE GIOVANILE: COMOTTO VERSO L'ADDIO Continua a delinearsi silenziosa la seconda versione della Fiorentina targata Rocco Commisso, con nuovi arrivi e soprattutto in questa fase addii eccellenti. In particolare nelle ultime settimane la rivoluzione più grande ha interessato il settore giovanile, con le... Continua a delinearsi silenziosa la seconda versione della Fiorentina targata Rocco Commisso, con nuovi arrivi e soprattutto in questa fase addii eccellenti. In particolare nelle ultime settimane la rivoluzione più grande ha interessato il settore giovanile, con le... NOTIZIE DI FV NAPOLI, CON LA SESTA COPPA ITALIA RAGGIUNGE LA VIOLA Con la vittoria arrivata ieri sera contro la Juventus, il Napoli ha raggiunto le 6 Coppe Italia nella sua storia. Una cifra che può far storcere il naso alla Fiorentina, dal momento che i partenopei a questo punto hanno raggiunto proprio la società viola... Con la vittoria arrivata ieri sera contro la Juventus, il Napoli ha raggiunto le 6 Coppe Italia nella sua storia. Una cifra che può far storcere il naso alla Fiorentina, dal momento che i partenopei a questo punto hanno raggiunto proprio la società viola... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 giugno 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi