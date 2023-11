ULIVIERI, Ricoverato per un malore all’Olimpico: non è grave

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scritto da La Nazione a causa di un malore, il presidente delAssoallenatori, Renzo Ulivieri, è' stato portato alle 21,30 al Pronto Soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo le prime informazioni, Ulivieri si sarebbe sentito poco bene allo stadio Olimpico prima del fischio di inizio di Italia-Macedonia. Ulivieri è ancora in ospedale ma le sue condizioni non sono considerate gravi.