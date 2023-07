UFFIZI, La gru rimarrà ancora per altri quattro anni

FirenzeViola.it

Servono ancora quattro anni almeno - e non è detto che bastino - per chiudere la partita dei Nuovi Uffizi, per considerare compiuto l’ammodernamento e l’ampliamento di uno dei più importanti musei italiani e del mondo e rivedere lo skyline del centro di Firenze senza gru. Svetta tra le creste architettoniche fiorentine dal 2006: ma già allora erano partiti da due anni i grandi interventi, che quando furono presentati, a fine anni ’90, l’allora ministro Walter Veltroni dei Beni Culturali immaginava conclusi nel 2000, quando non erano neanche stati avviati.

Come spiega la pagina Instagram del Corriere Fiorentino, all’inizio del nuovo millennio si parlava ancora di Grandi Uffizi e lo si faceva da cinque anni visto che, dopo la strage di via dei Georgofili, nel 1995, quando ministro era Antonio Paolucci, era stata istituita una commissione apposita per ampliare il museo fiorentino.