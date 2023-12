UFFICIALE, UE favorevole a rimozione geo-blocking

Fonte: calcioefinanza.it

Il Parlamento europeo dice sì alla volontà di rimuovere i blocchi geografici per i servizi di streaming incentrati su film, serie tv e la trasmissione di eventi sportivi in diretta. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che potrebbe impattare in maniera devastante sull’ecosistema calcistico a tutti i livelli: dai campionati nazionali alle coppe europee. La risoluzione è stata approvata con 376 voti a favore, 111 contrari e 107 astenuti e servirà alla Commissione europea per stilare un nuovo regolamento entro il 2025.

Il geo-blocking è, in sostanza, quel blocco che vieta ad esempio di potersi abbonare in Italia a servizi streaming esteri. Un regolamento che limita i blocchi geografici all’interno dell’Unione europea esiste già, ed è datato 2018. La revisione consisterebbe nell'inserire i servizi audiovisivi e rivoluzionando così il mercato dei diritti televisivi.