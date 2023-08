UFFICIALE, Paredes torna alla Roma: firma fino al 2025

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leandro Paredes è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con il seguente comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del Campione del Mondo Leandro Paredes. Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Leo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nel Boca Juniors, Leo è approdato alla Roma nell'estate 2014, dopo una breve parentesi nel Chievo.

In giallorosso è rimasto due stagioni, intervallate da un'esperienza all'Empoli. In carriera, Paredes ha vestito anche le maglie di Zenit e Juventus, oltre a quella del Paris Saint-Germain. Nazionale argentino, con la Seleccion ha vinto sia una Coppa America, sia il Mondiale in Qatar, quest’ultimo assieme a Dybala. Bentornato a casa, Leo!".