UFFICIALE, Oudin torna al Lecce. Il comunicato del club

© foto di TuttoSalernitana.com

Il Lecce ha trovato l'accordo col Bordeaux per il ritorno di Remi Oudin. Questo il comunicato giallorosso in merito, col giocatore che torna così in Salento dopo la stagione scorsa:

"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Rémi Oudin è atteso in sede nella mattinata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il calciatore francese nella scorsa stagione sportiva ha collezionato 31 presenze realizzando tre reti con la maglia giallorossa".