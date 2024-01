UFFICIALE, L'Empoli esonera Andreazzoli. Arriva Nicola

FirenzeViola.it

Arriva l'esonero di Aurelio Andreazzoli per mano dell'Empoli. Il tecnico, che era arrivato alla quarta giornata al posto di Zanetti, lascia la squadra al 19° posto della classifica, a -5 dalla prima casella che vale la salvezza, la 17^ piazza attualmente occupata dal Cagliari. Di seguito la nota del club toscano:

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Nicola, dunque, torna su una panchina di Serie A dopo l'esperienza alla Salernitana dove era stato esonerato dal club e da Iervolino, salvo poi essere richiamato due giorni dopo. Pochi minuti dopo l'annuncio su Andreazzoli, è arrivato anche il comunicato su Davide Nicola: "Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento".