UFFICIALE, Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è ufficiale: Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter. Questo il comunicato del club nerazzurro: "Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in prestito con Obbligo di riscatto. Crescere richiede sacrificio e tanto lavoro: bisogna saper aspettare il proprio momento per poi cogliere un'opportunità appena si presenta. Così si è sviluppata finora la carriera di Davide Frattesi: un passo alla volta, sempre più in alto, fino ad arrivare in nerazzurro".