UEFA, Marchetti: "Sanzioni Juve? Aspettiamo il dossier"

Ai microfoni di 'GR Parlamento' Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, ha parlato delle possibili sanzioni a danno della Juventus: "Ci son in corso attività di indagine non ancora concluse nei confronti della Juve, c'è una sentenza già presa e che mi sembra di capire sarà appellata. Noi aspetteremo di vedere la documentazione di tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti dell'Uefa. La Juve sarà giudicata come tutti i club, poi dovrà decidere anche quale sarà il suo posizionamento in Europa".

Sulla Superlega, questo il pensiero di Marchetti: "Un tentativo di mediazione e avvicinamento da parte dei club della Superlega? Un tentativo di avvicinamento non dipende dall'Uefa, che rappresenta gli interessi di tutti i club europei. Sta a questi tre club decidere cosa vogliono fare, ovvero se rientrare. L'Uefa non è un monolite che prende decisioni, decide di concerto con gli stakeholder e i club sono i primi stakeholder. Noi pensiamo che la Superlega sia un pericolo, perché è un progetto che vuole escludere. Viene presentato come un progetto che vuole salvare il calcio, ma se è così, lo è per pochi. Qualunque format non cambia la sostanza".