UCRAINA, Zinchenko: "Con l'Italia sappiamo cosa fare"

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Per quanto riguarda la partita contro l'Italia, prima di tutto dobbiamo recuperare. Ognuno di noi capisce cosa deve fare, quindi spero che avremo abbastanza tempo per recuperare per una partita molto importante". Oleksandr Zinchenko - autore del gol del parziale 1-0 dell'Ucraina nel pareggio per 1-1 con l'Inghilterra ieri a Breslavia in Polonia - mette nel mirino la nazionale di Luciano Spalletti in vista della partita di martedì a Milano. Il calciatore dell'Arsenal ha ricevuto il premio come migliore in campo tra i gialloblù.

"Vorrei dare questo premio a tutti i tifosi della squadra nazionale dell'Ucraina, perché hanno raggiunto questo risultato - ha detto - Con il loro sostegno, era impossibile perdere. Capisco che la squadra inglese sia una delle migliori al mondo, ma noi, insieme ai nostri sostenitori, abbiamo assicurato un buon esito dell'incontro". (ANSA).