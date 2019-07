TMW, Viola hanno fatto un tentativo per Gagliardini

Roberto Gagliardini è stato tolto dal mercato nelle ultime settimane, per preciso volere di Antonio Conte. Il tecnico vorrebbe tenerlo per dare un'alternativa in più, come poteva essere Parolo nella sua Italia: corsa e centimetri per renderlo ottimo incursore, con caratteristiche diverse rispetto ai Brozovic, Sensi o Barella, sempre che il cagliaritano, alla fine, arrivi. Nelle scorse settimane sia la Fiorentina che la Lazio hanno provato a chiedere informazioni, ricevendo picche. Anche perché le trattative per la mediana vanno a rilento e l'idea non è quella di cedere prima di acquistare. E, più in generale, Gagliardini dovrebbe chiedere la cessione: al momento non c'è margine.