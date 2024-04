TMW, Per la Juve la priorità è Allegri ma c'è l'idea Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Punto sul futuro della panchina della Juventus a cura di TMW che parla di Massimiliano Allegri come probabile confermato anche per la prossima stagione: il club bianconero non ha cambiato la sua posizione e gli obiettivi restano un posto in Champions e la vittoria della Coppa Italia. A oggi per la società la posizione di non è in discussione e lui vuole restare in bianconero, nonostante abbia un solo anno di contratto ancora, a cifre decisamente alte. È scontato che a fine campionato ci sarà un incontro in cui le parti si confronteranno. Da lì tutto sarà tutto più chiaro.

In caso di addio, Thiago Motta resta il nome forte. La sua crescita in questi anni è stata esponenziale e i risultati lo confermano. Il lavoro che sta facendo a Bologna è straordinario, però non sarebbero da escludere anche strade diverse, con Palladino, Italiano e Conte ipotesi alternative.