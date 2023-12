THIAGO MOTTA, Coppa Italia anti-democratica. Domani...

FirenzeViola.it

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter valido per gli ottavi di Coppa Italia (il cui vincitore sfiderà la Fiorentina ai quarti): "Sappiamo tutti che questo torneo è anti-democratico. Ma è fatto così, non sarò io con la mia opinione a cambiarlo ma sicuramente non è uguale alla Coppa di Francia o ad altre che si giocano in un modo più attrattivo. Noi domani entreremo in campo e giocheremo. Il cambio della Coppa deve partire da dentro, dalle persone che possono, non io.. loro se vogliono cambieranno, io penso a schierare la mia squadra al meglio".

Domani in città si pensa anche alla vittoria, che effetto vi fa a livello di entusiasmo?

"Grande energia positiva, grande entusiasmo per continuare a fare quello che facciamo sempre: il nostro lavoro. Aiuta si che aiuta questo entusiasmo, trasmesso dal pubblico, con umiltà con i piedi per terra, con la certezza di essere arrivati fino ad oggi grazie all'impegno dei ragazzi, affrontando gli allenamenti e le partite fino ad oggi come sempre: al massimo. I tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere e il piacere di dare il massimo".