TEOTINO, Dia di una categoria superiore rispetto a Nzola

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha espresso il suo parere su Nzola e Dia, nomi papabili per l'attacco della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Se io fossi nella Fiorentina fra i due prenderei Dia, mi sembra di una categoria superiore rispetto a Nzola. Fra l'altro sa giocare anche di appoggio come attaccante esterno e potrebbe fare al caso dei viola, alzerebbe il livello e per Italiano sarebbe tanto di guadagnato. Se possibile, ovviamente, sarebbe utile tenere sia Cabral che Jovic, ma se proprio dovessi cambiare sceglierei il giocatore della Salernitana. Nzola è un buon giocatore ma non credo abbia caratteristiche troppo diverse da chi c'è già".