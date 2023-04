TEDESCO, Candidato al Malta FA Awards col Birkirkara

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Malta FA ha annunciato l'elenco definitivo dei candidati per i Malta FA Awards 2023, che verranno assegnati il prossimo 5 maggio. Tra i candidati al Coach of the Year Award è presente anche l'italiano Giovanni Tedesco, tecnico del Birkirkara ed ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Salernitana, Genoa e Palermo. La nomina è arrivata dopo il 2° posto in campionato e la conseguente qualificazione ai preliminari di Conference League con un turno di anticipo e la conquista della finale di coppa nazionale. Gli altri due in lizza sono Branko Nisevic, allenatore degli Hamrun Spartans, campione di Malta, e Oliver Spiteri, tecnico di Balzan.