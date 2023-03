TALENTO VIOLA, I 31 vincitori ospiti per ACF-Spezia

Ci saranno 31 spettatori speciali ad assistere a Fiorentina-Spezia al Franchi del prossimo 8 aprile (dopo la sosta per le Nazionali): si tratta dei vincitori di Talento Viola, iniziativa della Fiorentina rivolta alle società affiliate. Di seguito il comunicato della Fiorentina e i nomi dei vincitori:

"Si è conclusa la seconda edizione dell’iniziativa Talento Viola 2022-23 realizzata dalla Fiorentina con il coinvolgimento delle sue Società Affiliate per promuovere il Fair Play sui terreni di gioco. Proposto per la prima volta nella stagione 2021-22 con l’obiettivo di diffondere un approccio al calcio caratterizzato da sportività, correttezza e rispetto dell’avversario, il progetto Talento Viola ha riscosso un tale entusiasmo da parte dei componenti della famiglia di Affiliate al Club da richiedere il suo rinnovo nella stagione 2022-23. L’entusiasmante riscontro delle Affiliate inorgoglisce l’intera Fiorentina che da sempre crede nell’importanza del fair play su tutti i campi da gioco, soprattutto su quelli che fanno da palcoscenico alla crescita dei futuri calciatori. Questi i nomi dei tesserati e delle tesserate che si aggiudicano il titolo di Talento Viola 2022-23 che saranno ospiti della Fiorentina per Fiorentina – Spezia allo Stadio Artemio Franchi".

Samuele Pio Bonfiglio - ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB

Alessandro Mazzorana - U.S.D. CERBAIA

Andrea Chrysostomou - A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA

Atakora Hanane - U.S.D. BRIANZA OLGINATESE

Christian Mastrogiuseppe - A.S.D. ACCADEMIA PELIGNA

Danilo Genosa - A.S.D. VENUSIA CALCIO

Davide Bardelli - A.S.D. CLUB LEVANTE

Duccio Lombardi - S.S. SIGNA 1914

Ettore Barbarito - A.S.D. A.C. CAPOSTRADA BELVEDERE.

Filippo Orsini - U.C. GIOVANIVIANOVA

Filippo Volponi - S.S.D. MONTEFANO CALCIO

Francesco Chiavacci - G.S. OLMOPONTE AREZZO

Gimondo Riccardo - A.S.D. Valdorcia

Giulio Folgheraiter - G.S. BELLARIA

Giulio Pepkolaj - A.C. OSSONA

Jacopo Foschi - A.S.D. SPES MONTESACRO

Jordan Cuni - U.S. RAMINI 1965

Lorenzo Cavallini - A.S.D. ATLETICO ETRURIA

Martina Appendino - A.S.D. SPORTINSIEME PIOBESI

Matteo Vignozzi - A.S.D. MONTESPERTOLI

Michela Ciolino - U.S. MARCIANO ROBUR

Paolo Maria Lettino - A.S.D. REAL TARAS

Pietro Barni - A.C. GIOVANI FUCECCHIO

Raffaele Pugliese - U.S.D. PELAGO

Riccardo Bianchini – U.P.D. BALDACCIO BRUNI

Rudy Luchetti - VIRTUS MAREMMA

Thimesha Abawalage - A.S.D. IMPRUNETA TAVARNUZZE

Thomas Barry Sophie - A.S.D. SPARTACO BANTI BARBERINO

Tommaso Bella - POL. FOLGOR CALENZANO S.S.D.

Yamuna Venuto - ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.

Dursan - F.C.D. GIOIOSA MARINA