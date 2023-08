T. MOTTA, Ecco perché non ha giocato Arnautovic

FirenzeViola.it

L'allenatore del Bologna Thiago Motta, dopo l'amichevole persa oggi per 1-0 contro l'AZ Alkmaar, a Nettuno Bologna 1 è tornato ad invocare rinforzi: "Abbiamo visto dei ragazzi coraggiosi, sono stati fantastici e hanno dato il massimo. Ma hanno bisogno di alzare il livello, e serve un aiuto della società da questo punto di vista, non ho bisogno di ripeterlo".

Un grido d'aiuto lanciato già martedì: "Al momento non è cambiato nulla da parte della società, ripeto che serve un aiuto non tanto per completare la rosa quanto per alzare il livello".

Su assenza Arnautovic ha spiegato: "Ha avuto un fastidio al flessore e non si sentiva in condizione di andare al 200%, e noi abbiamo bisogno di gente che sia al meglio per affrontare squadre di questo tipo".