SUPERCOPPA, Ancora a inizio gennaio. Dubbio final four

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere dello Sport, la Supercoppa Italiana della prossima stagione sarà giocata a inizio gennaio, in una data ancora da stabilire tra il 3 e il 7, a seconda del numero di partecipanti. È quanto emerso ieri all'Assemblea di Lega, che nel mese di aprile si esprimerà anche sul numero di partecipanti: sarà di nuovo una final four, come accaduto quest'anno in cui ha partecipato anche la Fiorentina, o una finale secca? È la domanda a cui dovranno rispondere i 20 presidenti di Serie A per una competizione che verrà giocata di nuovo in Arabia Saudita.