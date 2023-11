STRAMACCIONI, Viola reduce da 2 ko ma in casa temibile

FirenzeViola.it

L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni a DAZN, interrogato sulle prossime sfide di Juventus e Inter, ha parlato anche di Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono due partite entrambe con altissimo coefficiente di difficoltà, forse più complicata quella dell'Inter, per come arriva l'Atalanta. La Fiorentina arriva da due risultati non positivi e in casa è sempre temibile, ma l'Atalanta sembra stare proprio mentalmente, a livello di energia positiva".