SOUSA, Dia sta meglio, è il nostro miglior giocatore

In conferenza stampa prima del match contro l'Udinese, il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa ha parlato anche della condizione di Boulaye Dia. Ecco le sue parole in merito: "Cresce settimana dopo settimana ma non è al suo livello. A Roma, sul breve, a tratti l'ho visto brillante. Secondo me ora posso dargli maggiore minutaggio. E' un calciatore importante, il migliore che abbiamo".