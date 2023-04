SERIE A, Verona batte il Bologna e aggancia lo Spezia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'anticipo della 31esima giornata il Verona batte il Bologna per 2-1 grazie alla doppietta di Simone Verdi. Il primo gol arriva solo nel lungo recupero del primo tempo su rigore: Gaich viene atterrato in area ed entra lo staff medico mentre l'arbitro che in un primo momento non aveva ravvisato fallo va a controllare al Var e decreta il rigore che Verdi trasforma. Lo stesso Verdi incorna il pallone al 62' per il raddoppio appunto di testa. Nel recupero del secondo tempo accorcia il Bologna con Dominguez che però non basta ad evitare la sconfitta.

Con questa vittoria il Verona aggancia momentaneamente lo Spezia a quota 26 risucchiandolo in zona retrocessione, mentre il Bologna resta a quota 44, ottavo a +2 dalla Fiorentina.