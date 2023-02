SERIE A, Le formazioni ufficiali di Bologna-Monza

Dopo la vittoria in casa della Fiorentina, il Bologna di Thiago Motta sfiderà alle ore 15 il Monza. I brianzoli sono in un ottimo momento di forma e nel 2023 non hanno ancora perso. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Aebischer, Kyriakopoulos; Ferguson. A disposizione: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Medel, Moro, Pyythia, Soriano, Arnautovic, Barrow

Allenatore: Thiago Motta

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Birindelli, Antov, Carboni, Valoti, Barberis, Colpani, D'Alessandro, Mota, Machin, Ranocchia, Gytkjaer

Allenatore: Raffaele Palladino