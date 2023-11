SERIE A, Il Napoli passa all'Arechi e sale al quarto posto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol di Raspadori in avvio di gara e uno di Elmas nel finale mettono la firma del Napoli sul derby campano contro la Salernitana all'Arechi: 0-2 il risultato finale. Al 13' infatti una triangolazione con Zielinski porta l'attaccante azzurro a segnare il gol in una gara senza altre grandi emozioni.Almeno fino all'82' quando anche Elmas dal limite riesce a mettere il pallone alle spalle di Ochoa. Con la vittoria il Napoli scavalca momentaneamente l'Atalanta portandosi in quarta posizione. La Fiorentina, in attesa di domani, è settima a 17 punti, scavalcata ieri sera dal Bologna.