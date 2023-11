SERIE A, Altri tre punti per il Toro: 2-1 al Sassuolo

FirenzeViola.it

L'undicesima giornata di Serie A si conclude con la vittoria del Torino: all'Olimpico i granata inanellano il secondo successo consecutivo dopo l'1-0 di Lecce; a decidere il monday night le reti di Antonio Sanabria e Nikola Vlasic intervallate dal momentaneo 1-1 Kristian Thorstvedt per il Sassuolo. Con il 2-1 conquistato stasera la formazione di Juric sale a quota 15 punti, all'undicesimo posto a pari merito con il Frosinone. Terzo ko nelle ultime cinque per il Sassuolo di Dionisi; i neroverdi, adesso quindicesimi a 11 punti (+3 sulla zona retrocessione) non vincono in campionato da fine settembre.