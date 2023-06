SERBIA-GIORDANIA, Formazioni: non c'è Milenkovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Serbia di Dragan Stojković scende in campo tra poco a Vienna nell'amichevole contro la Giordania. Questo l'11 iniziale scelto da Dragan Stojković: titolari Lazovic, Kostic, Samardzic e Djuricic, mentre Sergej Milinkovic-Savic va in panchina. Non c'è Milenkovic, che non figura neanche tra i disponibili.

Serbia (3-4-3): Rajkovic; Erakovic, Masovic, Babic; Lazovic, Grujic, Racic, Kostic; Samardzic, Jovanovic, Djuricic.