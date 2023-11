SERBIA, Alle 15 contro la Bulgaria: Milenkovic titolare

FirenzeViola.it

Torna in campo oggi pomeriggio la Serbia di Nikola Milenkovic, impegnata nell'ultimo turno di qualificazione ai prossimi Europei. Con due punti di vantaggio sul Montenegro, la nazionale del centrale viola cerca il pass per volare a Germania 2024. Questa la formazione titolare per il match odierno, in programma alle 15 contro la Bulgaria, con Milenkovic dal primo minuto:

Serbia (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Babic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Kostic; Djuricic, Tadic; Mitrovic. All.: Dragan Stojkovic