SCONCERTI, Vlahovic non può risolvere problemi da solo

Per parlare dei temi del momento di Fiorentina e Roma a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole: "Basterebbe un altro pareggio alla Viola, visto che la Roma è nettamente più forte. Poi le partite sono strane, basti vedere il 7-1 dello scorso anno. La Fiorentina negli ultimi dieci mesi ha vinto solo 4 partite, ha fatto 19 punti su 24 incontri. Pensare che sia cambiato tutto per un gol di Vlahovic mi sembra troppo. Servono segnali più forti. ​Vlahovic? E' un ragazzo che ha cominciato presto. Parlare di Ibra o Van Basten è troppo. Ma tra qualche anno segnerà decine di gol. Ma conta sempre il presente e in questo momento è un giocatore che deve ancora crescere. Adesso è una bella realtà ma non basta da solo per portare fuori dai problemi la Fiorentina".