Ai microfoni di DAZN, nel prepartita di Hellas Verona-Fiorentina, è intervenuto Riccardo Saponara. Queste le sue parole: “Guardando la classifica, dire che è uno scontro diretto, non è una provocazione. Faremo di tutto per cambiare la situazione per stare tranquilli e lontani da zone che scottano. Oggi sarà una partita fondamentale”.