SAMP, Approvato bilancio '22: squadra ora può iscriversi

In programma oggi l'assemblea degli azionisti della Sampdoria, importante soprattutto per l'iscrizione alla serie B, visto che devono essere fare necessariamente dei passaggi come l'approvazione del bilancio, all'ordine del giorno proprio di questa seduta. La società e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo perché dall'assemblea è arrivato appunto il via libera all’approvazione del bilancio 2022.

E, come riporta Tuttomercatoweb - è arrivato dal tribunale anche il via libera allo sblocco del prestito obbligazionario per effettuare l’aumento di capitale. Di fatto va ad iniziare l’era Manfredi-Radrizzani con l’iscrizione al campionato del prossimo campionato di Serie B