SAMARDZIC, Il Napoli prepara l'assalto al classe 2002

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il primo obiettivo del Napoli è il centrocampista serbo classe 2002 dell'Udinese Lazar Samardzic, calciatore accostato di recente anche alla Fiorentina. In estate a un passo dall'Inter, l'ex calciatore del Lipsia ha un contratto con l'Udinese valido fino al 30 giugno 2026. La sua valutazione di mercato è tra i 25 e i 30 milioni di euro e l'idea della società friulana è quella di cederlo in estate. Ma il Napoli ci proverà, forte anche dei 25 milioni appena incassati da Elmas, e spera di convincere in tempi rapidi il patron Pozzo a cedere il suo gioiellino.