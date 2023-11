ROMA, Ritrova Dybala e Renato Sanches: ok col Lecce

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - La Roma ha ripreso ad allenarsi ieri a Trigoria dopo il ko con l'Inter e senza impegni infrasettimanali godrà di tutta la settimana per preparare la sfida con il Lecce di domenica prossima. La prima buona notizia arriva dal rientro stabile in gruppo di Paulo Dybala e Renato Sanches. Entrambi, sia ieri che oggi, hanno lavorato con il resto della squadra e saranno convocati per la sfida con i pugliesi, mentre ancora ai box sono Smalling e Spinazzola, nonostante le due situazioni siano diverse fra di loro. L'inglese ha un problema tendineo ormai cronico e anche il consulto in Inghilterra ha confermato la strada già intrapresa con lo staff giallorosso, ovvero quella di cercare di allenarsi e giocare gestendo il dolore.

Per il momento, però, il centrale difensivo continua a lavorare individualmente, mentre per quanto riguarda Spinazzola il problema muscolare accusato dopo il Monza è risultato più grave del previsto e sarà out sia contro il Lecce che con lo Slavia Praga. L'obiettivo del terzino è quello di puntare il derby del 12 novembre, data per la quale spera di rientrare anche Lorenzo Pellegrini. (ANSA).