ROMA-LECCE, Rimonta all'ultimo per i giallorossi: 2-1

Cade, si rialza e la va persino a vincere: la Roma all'Olimpico fa qualcosa di incredibile, ribaltando la partita contro il Lecce con due reti nei minuti di recupero. Un primo tempo arrembante della squadra giallorossa, quella di casa, non basta alla squadra di Mourinho per passare in vantaggio contro il Lecce di D'Aversa, che invece passa lui a condurre grazie ad un gol di Almqvist. Ma la squadra di Mourinho non si arrende e nei minuti di recupero trova un destro-sinistro, grazie ad Azmoun e Lukaku, che stende i salentini, regalando alla Lupa tre punti molto importanti