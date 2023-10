RENZI, Siamo oltre il ridicolo sulla mia vicenda con ACF

FirenzeViola.it

Dopo le anticipazioni del Corriere dello Sport riguardo all'inchiesta di Report, che andrà in onda stasera su Rai 3, il senatore ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha diffuso una nota stampa sulla vicenda che lo vedrebbe coinvolto con un fondo arabo per una trattativa di cessione della Fiorentina. Questo il comunicato:

Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo.

Non ho mai parlato con nessuno dell’acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l’utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze.

Tutto il resto è fango e diffamazione.