RADOVANOVIC, Tutto per la Salernitana. Contro i Viola...

Ivan Radovanovic ha rescisso in anticipo il suo contratto con la Salernitana, ma durante questa stagione è sceso in campo nonostante alcuni problemi fisici. In particolare il centrocampista è tornato, parlando ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, sulla sfida contro la Fiorentina.

Per lei invece questa non è stata una stagione semplice e fortunata...

"Durante il ritiro estivo ho avuto un infortunio, però c'erano delle situazioni d'emergenza e mi sono messo a disposizione. A Udine ho giocato dopo uno stiramento, stessa cosa che accadde nel rush finale della passata stagione. Scesi in campo con Fiorentina e Atalanta con infiltrazioni, ma per la Salernitana si fa tutto. Tornando a quest'anno, da vice capitano volevo dare l'esempio e ho sempre detto al mister che poteva contare su di me. Abbiamo fatto delle belle vittorie, soprattutto quella a Roma ha un sapore speciale".