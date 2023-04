PUPO, Viola: fermarsi ora sarebbe un delitto. C'è attesa

FirenzeViola.it

Il noto cantante e grande tifoso viola Pupo ha scritto un articolo su Leggo.it dove parla della Fiorentina. Questo un estratto: "Su di noi nemmeno una nuvola, semmai solo un po’ di stanchezza. Questa, in sintesi, la mia fotografia del momento viola alla vigilia della doppia sfida dei quarti di finale di Conference League, tutt’altro che proibitiva, contro i polacchi del Lech Poznan. Ipotecata la finale di Coppa Italia e sull’onda dei sette risultati utili consecutivi in campionato, che hanno rilanciato le quotazioni di Vincenzo Italiano, la piazza di Firenze vive giorni di serena attesa. Cristiano Biraghi, al centro di voci di mercato che lo volevano a Milano, sulla sponda nerazzurra del Naviglio, ha riconfermato il suo amore per Firenze. E la curva Fiesole non ha esitato un attimo a riabbracciare uno dei suoi beniamini. Il pareggio interno contro lo Spezia non deve preoccupare così come le prestazioni non al top di Nicolás Gonzalez e Jonathan Ikoné. Visti i molteplici impegni un po’ di stanchezza inizia a serpeggiare, ma sarebbe un delitto fermarsi proprio adesso con un piatto così ricco".