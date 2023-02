PORTIERE, Medie voto: Terracciano ultimo ma a 6,08

La Gazzetta dello Sport oggi ha proposto un focus sui portieri italiani in Serie A comparando le medie voto e registrando come Guglielmo Vicario dell'Empoli sia al primo posto. Dietro di lui Falcone e sul terzo gradino del podio Meret, Audero e Carnesecchi con la media di 6,33. Fanalino di coda Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina che registra la sufficienza (6,08) ma comunque sta dietro a portieri come Provedel, Consigli e Silvestri.