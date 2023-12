PISA, Mai così male dalla stagione 2016-17: c'era Gattuso

FirenzeViola.it

Era dal 2016/17 che il Pisa non partiva così male in Serie B anche se quella stagione fu viziata dalla gestione Petroni che mise in vendita la società culminata con l’arrivo di Giuseppe e Giovanni Corrado sotto le feste di Natale.

Lo riporta il Quotidiano Sportivo sottolineando come quella squadra, guidata da Gennaro Gattuso, avesse ottenuto appena 15 punti nelle prime diciassette partite di campionato fermandosi al ventesimo posto. Peggio dell’attuale formazione di mister Aquilani che di punti ha ha 18 ed è quattordicesima in classifica. Allora, con il campionato contava due squadre in più, la stagione terminò con la retrocessione diretta in Serie C con appena 35 punti conquistati. In tutte le altre apparizioni in cadetteria infatti lo Sporting Club è riuscito a superare quota 20 punti nelle prime diciassette giornate.

Inoltre ricorda il quotidiano soltanto in due occasioni su sette le squadre in condizioni di punteggio e classifica simili a quelle della compagine di Aquilani sono retrocesse. Si tratta della SPAL e dell’Alessandria che dopo aver raccolto 17 punti in 17 gare retrocessero direttamente in Serie C, mentre negli altri cinque casi arrivò la salvezza, anche comoda, con il solo Cosenza lo scorso anno che dovette ricorrere ai play out.