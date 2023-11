PIERACCIONI, Per il problema gol suggerisce... Haaland

FirenzeViola.it

Che la Fiorentina abbia problemi a segnare con le proprie punte ormai è assodato, per questo motivo la soluzione arriva direttamente da Leonardo Pieraccioni che, in un divertente video pubblicato sui propri social suggerisce: “Scusate, io non me ne intendo di calcio, sto guardando un programma, c’è uno alto alto e spilungone, dice le infila dentro e pare unto. Haaland si chiama.

Ma compriamo questo no? L’è giovane, icché vorrà? Su, si vuole vincere? Ma compriamo questo! Forza, chi ce l’ha il numero di questo Haaland?”. Vedremo se Barone e Pradè seguiranno le direttive dell’attore fiorentino, per l’occasione talent scout calcistico.