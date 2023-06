PASTORELLO, Pereyra meriterebbe un top club europeo

FirenzeViola.it

L'agente, Federico Pastorello, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.it dopo l'incontro in sede con l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Con l'Inter si è parlato anche di Pereyra?

"Ne abbiamo parlato, per me è un giocatore che merita di giocare in qualsiasi top club europeo. Ha una qualità infinita ed è un leader, la mia volontà è quella di portargli qualcosa che si meriterebbe. E' in un ottimo club come l'Udinese, che considera una famiglia. I dialoghi con loro sono aperti, a breve prenderemo una decisione".

Avete discusso anche di Baldanzi?

"No, non qui. Per una questione di modulo non mi sembra neanche una cosa di cui parlare ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l'Empoli con cui il dialogo è cordiale".