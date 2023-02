ORSI, Sirigu è esperto, non avrà problemi

L'ex portiere e poi tecnico ed opinionista Fernando Orsi parla a Tuttomercatoweb della partita tra Fiorentina e Braga: "Sarà una partita assolutamente influenzata dal risultato dell'andata, però è ovvio che non va mai abbassata la guardia. Il risultato è in ghiaccio, ma questo si deve fare. Per la Fiorentina è giusto scendere in campo con la stessa concentrazione di Braga perché in campo internazionale c'è comunque tanta visibilità".

Turnover? "La Fiorentina deve confermarsi. Io sono molto contrario alle rotazioni eccessive, anche se il risultato sembra ormai scontato. La partita va messa in ghiaccio fino al 65', poi dopo faccio i cambi. Due o tre nuovi interpreti ci stanno, ma in generale, se c'è la disponibilità del giocatore, è una gara che serve anche per prendere confidenza, minutaggio e trovare la condizione".

Sirigu non gioca dal 15 maggio 2022. Potrebbe trovare delle difficoltà a giocare oggi?

"Soprattutto per lui che ha sempre giocato sarà un po' strano, potrebbe essere un po' emozionato a tornare in campo, ma supererà tutto tranquillamente, ha esperienza. Sostanzialmente gli cambia poco, diverso sarebbe stato se in porta ci fosse andato un giovane alla prima in Coppa. Non avrà problemi".

Viola può arrivare in fondo? "La Fiorentina vista in Coppa sì, può andare avanti tanto. Poi però sale la pressione dopo un po', le partite diventano più difficili e ci sono anche altri vari aspetti. Sicuramente può giocarsela, ha un'occasione e la deve sfruttare, ma è difficile fare previsioni e dire se la vincerà o meno"