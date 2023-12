OBIETTIVI, Mazzocchi e Samardzic verso il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli si pensa già al mercato e una delle prime pedine che dovrebbero arrivare alla corte di Walter Mazzarri è il vice Di Lorenzo, con Pasquale Mazzocchi della Salernitana che è il primo nome sulla lista partenopea. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com il club di De Laurentiis aveva già presentato un'offerta da 1,5 milioni, troppo pochi per Iervolino che per l'esterno destro ne vorrebbe almeno 4.

Il Napoli però conta di chiudere velocemente la trattativa a 2/2,5 milioni forte della volonta del ragazzo, il cui entourage avrebbe già comunicato a Walter Sabatini di volersi trasferire nel capoluogo campano, dove avrebbero già un accordo per tre anni e mezzo di contratto.

Napoli che potrebbe chiudere anche per il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic: Cioffi ha dato il via libera e i partenopei stanno lavorando per portare in Campania il serbo per una cifra intorno ai 20 milioni più bonus, reinvestendo, di fatto, quanto appena incassato per la cessione di Elmas.