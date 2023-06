NICOLATO, Entusiasmo nel gruppo U21. Kean? Libera scelta

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "La prima fase del lavoro con la squadra mi ha convinto molto. Non è facile preparare una competizione così importante in così poco tempo, ma in questo gruppo vedo voglia, entusiasmo e attaccamento alla maglia e questo ci facilita il compito". Lo ha detto il tecnico dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, dopo il primo allenamento a Tirrenia nell'ultima fase di preparazione agli Europei di categoria, che per gli azzurrini cominceranno il 22 giugno a Cluj, in Romania. Il gruppo dei 23 giocatori è quasi al completo, manca solo Wilfried Gnonto, impegnato fino a domenica con la Nazionale di Mancini nelle Finali di Nations League. "Abbiamo deciso di portare Willy nonostante fosse già impegnato in Nations - ha spiegato Nicolato -. Ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili e ne conosciamo il valore, sia tecnico sia umano. Lui è entusiasta di venire e noi siamo molto contenti di averlo". La convocazione di Gnonto non è correlata alla defezione nei giorni scorsi di Moise Kean: "Quello che dovevo dirgli gliel'ho detto in grande serenità e lui mi ha risposto in grande serenità, ognuno è libero di fare le sue scelte. In questo momento sono importanti i 23 che sono qui". (ANSA).